Школьница из Москвы набрала рекордные 500 баллов за ЕГЭ

Основной период сдачи ЕГЭ в этом году прошел с 1 по 19 июня. Всего на участие в экзаменах зарегистрировались почти 750 тыс. человек, в том числе 663 тыс. выпускников текущего года. Свыше 5 тыс. школьников набрали 100 баллов по русскому языку, истории, литературе и химии. Из них 154 получили максимальные 200 баллов за два предмета.