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Незаконную постройку в Канавинском районе снесут по решению суда

Самовольное строительство на улице Литвинова выявили во время проверки Госстройнадзора.

Источник: Комсомольская правда

Суд обязал снести самовольную постройку, возведенную на улице Литвинова в Канавинском районе Нижнего Новгорода. Незаконный объект капитального строительства обнаружили во время проверки специалисты региональной инспекции Госстройнадзора. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Во время обследования инспекторы установили, что строительство велось без обязательного разрешения. Это стало основанием для обращения в суд.

По итогам рассмотрения дела суд признал объект самовольной постройкой. Теперь собственник земельного участка должен демонтировать здание в установленный срок.

В инспекции Госстройнадзора напомнили, что жители также могут помочь в выявлении подобных нарушений. Если в вашем районе ведется подозрительное строительство, информацию об этом можно направить через портал «Госуслуги». Такие обращения помогают своевременно пресекать незаконное возведение объектов и защищать интересы жителей.