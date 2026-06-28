Незаконную постройку в Канавинском районе снесут по решению суда

В инспекции Госстройнадзора напомнили, что жители также могут помочь в выявлении подобных нарушений. Если в вашем районе ведется подозрительное строительство, информацию об этом можно направить через портал «Госуслуги». Такие обращения помогают своевременно пресекать незаконное возведение объектов и защищать интересы жителей.