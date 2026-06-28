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В Башкирии спасатели нашли заблудившегося подростка из Магнитогорска

В Башкирии спасатели нашли заблудившегося подростка из Магнитогорска.

Источник: Башинформ

Вчера вечером в Баймакском районе произошел случай, который мог бы закончиться плохо. 16-летний мальчик, который впервые приехал к бабушке в село Старый Сибай, отправился на вечернюю прогулку и потерялся.

Подросток оказался в незнакомой местности у горы Айсувак, сбился с пути и не знал, как вернуться. Он позвонил родственникам, а они, в свою очередь, вызвали спасателей.

Сотрудники МЧС быстро нашли мальчика, он был цел и невредим, сообщает Госкомитет РБ по ЧС. Медицинская помощь ему не потребовалась.

Спасатели просят взрослых объяснять детям, что при потере ориентира самое главное — не паниковать, оставаться на месте и сразу звонить за помощью.

Накануне в Баймакском районе Башкирии спасатели пришли на помощь травмированной туристке.

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