Голубые бараны родились в Московском зоопарке

В Московском зоопарке в конце мая родились детеныши у пяти видов животных. Потомство появилось у овец уэссан, лебедей-шипунов, черных лебедей, дагестанских туров и голубых баранов. Об этом сообщается на сайте мэра и правительства столицы.
У лебедей-шипунов вылупились три птенца. Пара соорудила гнездо на Большом пруду во второй половине апреля, а спустя пять недель у них появилось первое потомство, рассказала генеральный директор зоопарка Светлана Акулова. В конце мая на Гиббоньем пруду потомство дала и пара черных лебедей — на свет появились два птенца.
Овцы уэссан принесли ягнят сразу у трех самок. Тридцатого мая мамой стала овца Нуга, второго июня родила Ночка, а 10 июня потомство принесла Кнопка. Отцом всех детенышей стал баран Чарли, который переехал в зоопарк с городской фермы на ВДНХ зимой.
У дагестанских туров пополнение началось 24 мая. Первым родился самец весом чуть более трех килограммов, 28 мая — самка, а 29 мая на свет появились сразу четверо турят — три самки и один самец. Пятого июня родились еще два самца. Десятого июня эстафету подхватили голубые бараны — у них появилась самка весом 3,2 килограмма.