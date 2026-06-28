Голубые бараны родились в Московском зоопарке

У лебедей-шипунов вылупились три птенца. Пара соорудила гнездо на Большом пруду во второй половине апреля, а спустя пять недель у них появилось первое потомство, рассказала генеральный директор зоопарка Светлана Акулова. В конце мая на Гиббоньем пруду потомство дала и пара черных лебедей — на свет появились два птенца.