Отключение горячей воды грозит трем районам Волгограда на неделе с 29 июня

Летние отключения горячей воды в Волгограде продолжаются. Новая волна начнется на неделе с 29 июня. В последние дни июня и начале июля 2026 года начнут купаться в тазиках и греть воду подручными средствами жители трех районов областной столицы. Смотрим, где запланировали отключение горячей воды и кому не повезет.