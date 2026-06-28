SHAMAN и Екатерина Мизулина скромно отметили свадьбу на Патриарших прудах

Певец Ярослав (SHAMAN) Дронов и глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина скромно сыграли свадьбу на Патриарших прудах. Об этом в воскресенье, 28 июня, сообщил Starhit.
По данным источника, влюбленные устроили праздник в честь своего бракосочетания. Артист и его супруга собрали самых близких в одном из ресторанов на Патриарших прудах. Среди гостей были родственники и друзья, в том числе экс-сенатор Елена Мизулина, певец Григорий Лепс и еще несколько приглашенных.
Торжество прошло без лишней огласки. Молодожены не афишировали мероприятие и старались не привлекать внимания, появившись в ресторане без показной торжественности.
Дата праздника была выбрана неслучайно. 12 июня 2023 года Дронов и Мизулина познакомились во время стрима. В течение вечера в адрес пары звучали многочисленные тосты, гости дарили белые розы и исполняли песни.
— Ярослав и Катя долго не могли найти время даже для самых скромных посиделок, у обоих загруженный график, постоянные поездки, им дома-то не часто удается пересечься. А уж чтобы организовать какой-то банкет — вообще непозволительная роскошь. Но и друзья, и семья сподвигли ребят найти время на небольшой праздник, — говорится в публикации.
Ранее SHAMAN призвал не торопить события, комментируя планы завести детей с Екатериной Мизулиной. Он подчеркнул, что в их семье, где все основано на уважении и равенстве, подобные решения обязательно принимаются совместно.
В середине марта исполнитель рассказал, что принял решение о предложении руки и сердца Мизулиной спонтанно, во время совместного ужина. Исполнитель отметил, что даже не купил обручальное кольцо.