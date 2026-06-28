SHAMAN и Екатерина Мизулина скромно отметили свадьбу на Патриарших прудах

— Ярослав и Катя долго не могли найти время даже для самых скромных посиделок, у обоих загруженный график, постоянные поездки, им дома-то не часто удается пересечься. А уж чтобы организовать какой-то банкет — вообще непозволительная роскошь. Но и друзья, и семья сподвигли ребят найти время на небольшой праздник, — говорится в публикации.