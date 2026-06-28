Воронежские волонтеры спасают троих бельчат-сирот

За два дня — 25 и 26 июня — волонтеры сообщества помощи диким животным «Сердце леса» приняли троих крошечных самцов бельчат из разных точек Воронежа. Все они выпали из гнезд и остались без родительской опеки. Сейчас их выхаживают специалисты. Самому младшему пушистику едва исполнилось три недели. Об этом добровольцы сообщили 27 июня.