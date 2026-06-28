Девять миллионов рублей направят на снабжение судов двух донских портов

Технические условия исполнения контракта предусматривают закрытый способ перекачки — наливом, что минимизирует риски при работе с горючими веществами. Часть поставок будет осуществляться через профильные нефтяные причалы. К участникам торгов предъявляется обязательное требование: наличие действующей лицензии на проведение погрузочно-разгрузочных операций с опасными грузами на внутреннем водном и морском транспорте.