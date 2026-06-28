В Прикамье зеркальная дата июня стала рекордной по количеству свадеб

Краевой комитет ЗАГС рассказал о рекордном количестве бракосочетаний «26.06.26». В свадебном переполохе приняли участие более 550 пар молодоженов Прикамья. Наибольше число пар в этот день «зазеркалились» в Перми — 172. В Березниках создали 30 новых семей, в Чайковском и Краснокамске — по 22.