В Крыму составили список безопасных пляжных аттракционов

Зраенко подчеркнул, что на каждом официальном пункте должен быть стенд с информацией о владельце и ценах. А при катании на «банане» или «ватрушке» обязательна выдача спасательных жилетов — таких, которые могут удержать человека на воде даже без сознания. Важно, чтобы у судоводителя, буксирующего аттракцион, были права на управление маломерным судном.