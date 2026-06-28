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В Крыму составили список безопасных пляжных аттракционов

Официальный перечень пунктов проката опубликован на сайте Минкурортов республики.

Источник: Комсомольская правда

Перед использованием пляжных аттракционов туристам в Крыму советуют проверять, входит ли пункт проката в официальный список, чтобы не испортить себе отпуск и не рисковать здоровьем. Об этом «РИА Новости» сообщил замначальника территориального органа ГУ МЧС по РК Александр Зраенко.

Полный перечень таких точек опубликован на сайте министерства курортов республики.

— Республика Крым — один из немногих субъектов России, где введены правила и требования при организации пунктов проката. Полный перечень официальных пунктов проката, которые работают законно, опубликован на сайте минкурортов, — отметил он.

Зраенко подчеркнул, что на каждом официальном пункте должен быть стенд с информацией о владельце и ценах. А при катании на «банане» или «ватрушке» обязательна выдача спасательных жилетов — таких, которые могут удержать человека на воде даже без сознания. Важно, чтобы у судоводителя, буксирующего аттракцион, были права на управление маломерным судном.

Спасатель также призвал родителей внимательнее следить за детьми на воде и не пренебрегать безопасностью.

— Если есть угроза, что аттракцион травмоопасен, от него лучше отказаться, — добавил он.

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