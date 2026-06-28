В Челябинске прошел мастер-класс для школьников по ведению блога

Отдельное внимание было уделено цифровому этикету и правилам безопасности в Сети, чтобы каждый знал, как защитить себя и свои данные. Кульминацией стала командная работа над проектом. Школьники разделились на команды, разработали концепции, продумали наполнение и защитили свои идеи перед аудиторией.