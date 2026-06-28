В Челябинске прошел мастер-класс для школьников по ведению блога

Мастер-класс для школьников, посвященный ведению блога, состоялся в центре развития цифровых технологий в Челябинске. Проведение таких мероприятий отвечает задачам национального проекта «Экономика данных и цифровая трансформация государства», сообщили в Министерстве информационных технологий, связи и цифрового развития Челябинской области.
Участники обсудили виды блогов, базовые навыки для их успешного ведения и качества, необходимые современному автору контента. Также ребята учились искать интересные темы, создавать уникальный контент и овладели основными техниками сторителлинга.
Отдельное внимание было уделено цифровому этикету и правилам безопасности в Сети, чтобы каждый знал, как защитить себя и свои данные. Кульминацией стала командная работа над проектом. Школьники разделились на команды, разработали концепции, продумали наполнение и защитили свои идеи перед аудиторией.
Нацпроект «Экономика данных и цифровая трансформация государства» направлен на цифровизацию отраслей экономики и социальной сферы, а также достижение технологического суверенитета и лидерства. Новые цифровые сервисы делают жизнь россиян легче и удобнее, а борьбу с кибермошенничеством — эффективнее. Ведется активная подготовка ИТ-специалистов, развиваются квантовые технологии и искусственный интеллект. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.