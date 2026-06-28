«Не знаю, где Босния, и знать не хочу»: Журналистка ABC устроила дипломатический скандал в прямом эфире

Высказывания вызвали резонанс, после чего Велес принесла публичные извинения. В своём блоге она признала, что в попытке пошутить зашла слишком далеко и допустила неуместные формулировки. Журналистка подчеркнула, что чемпионат мира должен объединять страны, и выразила сожаление в адрес народа Боснии и Герцеговины и их национальной команды.