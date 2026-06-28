«Не знаю, где Босния, и знать не хочу»: Журналистка ABC устроила дипломатический скандал в прямом эфире

Журналистка ABC опозорилась на ЧМ, не зная расположения Боснии и Герцеговины. Видео © Х / Semiquincentennial SHEAL.
Обсуждая встречу, журналистка заявила, что не смогла бы показать страну на карте, и добавила, что не интересуется Боснией, поскольку уверена в силе американской команды. По её словам, сборная США «вернулась и стала сильнее, чем когда-либо», а сопернику «придётся столкнуться с последствиями».
«Я вообще ничего не знаю об этой стране и знать не хочу!» — сказала она.
Высказывания вызвали резонанс, после чего Велес принесла публичные извинения. В своём блоге она признала, что в попытке пошутить зашла слишком далеко и допустила неуместные формулировки. Журналистка подчеркнула, что чемпионат мира должен объединять страны, и выразила сожаление в адрес народа Боснии и Герцеговины и их национальной команды.
Матч между сборными США и Боснии и Герцеговины запланирован на 2 июля в рамках 1/16 финала турнира.
Ранее сборная Узбекистана завершила дебютное выступление на чемпионате мира без набранных очков, уступив во всех матчах группового этапа. Старт турнира для команды Фабио Каннаваро пришёлся на встречу с Колумбией, где узбекистанцы проиграли со счётом 1:3. Единственный мяч тогда стал историческим — его автором оказался бывший игрок ЦСКА Аббосбек Файзуллаев, оформивший первый гол Узбекистана на мировых первенствах.
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