Месси с шестью голами стал лучшим бомбардиром группового этапа чемпионата мира

В первой игре аргентинцы победили 3:0 Алжир, а Месси оформил хет-трик. Затем последовала встреча с Австрией, где нападающий оформил дубль и принёс команде победу со счётом 2:0. Заключительный матч против Иордании (3:1) пополнил копилку бомбардира ещё одним голом. При этом Месси появился на поле на 60-й минуте.