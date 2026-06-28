Месси с шестью голами стал лучшим бомбардиром группового этапа чемпионата мира

В активе 39-летнего форварда три проведённых матча. Каждый выход на поле завершался точными ударами.
В первой игре аргентинцы победили 3:0 Алжир, а Месси оформил хет-трик. Затем последовала встреча с Австрией, где нападающий оформил дубль и принёс команде победу со счётом 2:0. Заключительный матч против Иордании (3:1) пополнил копилку бомбардира ещё одним голом. При этом Месси появился на поле на 60-й минуте.
Аргентина вышла в плей-офф с первого места. В 1/16 финала соперником южноамериканской команды станет сборная Кабо-Верде. Матч начнётся в 01:00 4 июля по московскому времени.
Лучшими ассистентами группового этапа стали Александер Исак (Швеция), Майкл Олисе (Германия) и Бруно Гимарайнс (Бразилия). У них по три голевые передачи.
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