Дмитрий Демешин поздравил выпускников Хабаровского края

— Ребята, от всего сердца поздравляю вас с отличными результатами! Спасибо вашим учителям за терпение и родителям за безграничную поддержку. Школьные годы закончились. Они подарили вам не только крепкие знания, но и верных друзей, научили побеждать и не бояться трудностей. Сегодня вы стоите на пороге взрослой жизни, полной новых возможностей, — написал губернатор.