Дмитрий Демешин поздравил выпускников Хабаровского края

В Хабаровске на «Платинум Арене» прошёл масштабный выпускной бал. Со школой попрощались четыре тысячи талантливых ребят из Хабаровска, Хабаровского района и района имени Лазо. Подробности — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.
Как сообщил в своём канале Дмитрий Демешин, всего в этом году в крае аттестаты получили более пяти тысяч выпускников. Уже известно о 29 стобалльниках из пяти муниципалитетов, но пока известны не все результаты ЕГЭ, поэтому цифра может увеличиться.
— Ребята, от всего сердца поздравляю вас с отличными результатами! Спасибо вашим учителям за терпение и родителям за безграничную поддержку. Школьные годы закончились. Они подарили вам не только крепкие знания, но и верных друзей, научили побеждать и не бояться трудностей. Сегодня вы стоите на пороге взрослой жизни, полной новых возможностей, — написал губернатор.
Дмитрий Демешин пожелал выпускникам сделать правильный выбор профессии, найти дело, которое будет приносить радость и пользу обществу. «Хабаровский край открывает перед вами все двери. Учитесь, творите, создавайте семьи и стройте своё будущее здесь, на родной земле. Удачи вам!» — поздравил глава региона.
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