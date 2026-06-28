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Дмитрий Демешин поздравил выпускников Хабаровского края

На «Платинум Арене» в Хабаровске отгремел выпускной бал.

Источник: Комсомольская правда

В Хабаровске на «Платинум Арене» прошёл масштабный выпускной бал. Со школой попрощались четыре тысячи талантливых ребят из Хабаровска, Хабаровского района и района имени Лазо. Подробности — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.

Как сообщил в своём канале Дмитрий Демешин, всего в этом году в крае аттестаты получили более пяти тысяч выпускников. Уже известно о 29 стобалльниках из пяти муниципалитетов, но пока известны не все результаты ЕГЭ, поэтому цифра может увеличиться.

— Ребята, от всего сердца поздравляю вас с отличными результатами! Спасибо вашим учителям за терпение и родителям за безграничную поддержку. Школьные годы закончились. Они подарили вам не только крепкие знания, но и верных друзей, научили побеждать и не бояться трудностей. Сегодня вы стоите на пороге взрослой жизни, полной новых возможностей, — написал губернатор.

Дмитрий Демешин пожелал выпускникам сделать правильный выбор профессии, найти дело, которое будет приносить радость и пользу обществу. «Хабаровский край открывает перед вами все двери. Учитесь, творите, создавайте семьи и стройте своё будущее здесь, на родной земле. Удачи вам!» — поздравил глава региона.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите нам об этом: Почта: red.habkp@phkp.ru