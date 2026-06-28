Работы по комплексному ремонту завершаются на Малой Грузинской улице

Отмечается, что на ул. Малая Грузинская, протяженность которой составляет около 1,2 км, завершаются работы по замене асфальтобетонного покрытия на проезжей части и тротуарах общей площадью 24 тыс. кв. м. Уже обновили бортовой камень, установили опоры наружного и контрастного освещения. На завершающем этапе специалисты ГБУ «Автомобильные дороги» занимаются высадкой газона площадью почти 6 тыс. кв. м, установкой 40 малых архитектурных форм и двух навигационных стел. Затем они нанесут почти 300 кв. м дорожной разметки и высадят деревья. В этих работах задействованы 15 человек и пять единиц техники.