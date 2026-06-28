Работы по комплексному ремонту завершаются на Малой Грузинской улице

«Специалисты комплекса городского хозяйства завершают работы по комплексному ремонту ул. Малая Грузинская в Пресненском районе. Она соединяет ул. Пресненский Вал и Красная Пресня. Всего до конца года в этом районе планируется привести в порядок пять улиц: Сергея Макеева, Малую Грузинскую и Пресненский Вал, а также Ножовый и Малый Предтеченский пер.», — говорится в сообщении.
Отмечается, что на ул. Малая Грузинская, протяженность которой составляет около 1,2 км, завершаются работы по замене асфальтобетонного покрытия на проезжей части и тротуарах общей площадью 24 тыс. кв. м. Уже обновили бортовой камень, установили опоры наружного и контрастного освещения. На завершающем этапе специалисты ГБУ «Автомобильные дороги» занимаются высадкой газона площадью почти 6 тыс. кв. м, установкой 40 малых архитектурных форм и двух навигационных стел. Затем они нанесут почти 300 кв. м дорожной разметки и высадят деревья. В этих работах задействованы 15 человек и пять единиц техники.
При выборе объектов для благоустройства учитываются межремонтные сроки, состояние дорожного полотна, интенсивность движения, а также близость важных социальных и других объектов. Важно не только отремонтировать дороги и привести их в нормативное состояние, но и обеспечить безопасность местных жителей.