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Петербургские медики спасли нижегородку с гигантской опухолью

Гинекологи Клиники высоких технологий им. Н. И. Пирогова СПбГУ спасли нижегородку с огромной миомой матки.

Источник: Живем в Нижнем

Гинекологи Клиники высоких технологий им. Н. И. Пирогова СПбГУ спасли нижегородку с огромной миомой матки. Об этом сообщил главный редактор МИА «Стационар-пресс» Алексей Никонов.

При этом специалистом удалось сохранить репродуктивную функцию пациентки. Подобные операции проводятся бесплатно по квотам на высокотехнологичное лечение.

«Удалить орган — это самое простое решение, но наша цель — сохранить женщине ее будущее. Высокотехнологичная хирургия позволяет убирать даже гигантские опухоли через мини-доступы», — рассказала врач акушер-гинеколог, хирург Лада Покровская.

Напомним, бессимптомный рак нашли у нижегородки в ходе диспансеризации. Специалисты заметили новообразование в молочной железе.

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