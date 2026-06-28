Петербургские медики спасли нижегородку с гигантской опухолью

Гинекологи Клиники высоких технологий им. Н. И. Пирогова СПбГУ спасли нижегородку с огромной миомой матки. Об этом сообщил главный редактор МИА «Стационар-пресс» Алексей Никонов.
При этом специалистом удалось сохранить репродуктивную функцию пациентки. Подобные операции проводятся бесплатно по квотам на высокотехнологичное лечение.
«Удалить орган — это самое простое решение, но наша цель — сохранить женщине ее будущее. Высокотехнологичная хирургия позволяет убирать даже гигантские опухоли через мини-доступы», — рассказала врач акушер-гинеколог, хирург Лада Покровская.
Напомним, бессимптомный рак нашли у нижегородки в ходе диспансеризации. Специалисты заметили новообразование в молочной железе.