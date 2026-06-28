В югорской Нягани представители старшего поколения прошли медобследование

Участниками акции «Диспансерное наблюдение одного дня» стали 20 представителей старшего поколения из города Нягани Ханты-Мансийского автономного округа. Проведение таких мероприятий отвечает задачам национальных проектов «Продолжительная и активная жизнь» и «Семья», сообщили в департаменте здравоохранения региона.
Для гостей был организован полный цикл экспресс-обследования. Специалисты взяли кровь на анализ, измерили артериальное давление, массу тела и рост, а также сделали электрокардиограмму (ЭКГ) и выполнили ультразвуковое исследование сердца. По показаниям участникам выдавались направления на флюорографию, маммографию и другие дополнительные обследования. Завершающим этапом стала итоговая консультация участкового врача-терапевта.
«Главная цель сегодняшнего мероприятия — в режиме “здесь и сейчас” оценить актуальное состояние здоровья граждан, дать персонализированные рекомендации и при необходимости оперативно направить их на дополнительные консультации или углубленные обследования», — подчеркнула и. о. заведующей терапевтическим отделением Няганской городской поликлиники Дарья Карпец.
Главная цель нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь» — достижение новых показателей долголетия граждан. К 2030 году планируется увеличить ожидаемую продолжительность жизни до 78 лет, а к 2036 году — до 81 года. Нацпроект «Семья» объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми: выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для рождения вторых, третьих и последующих малышей. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.