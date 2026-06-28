Биолог рассказал об опасности фумигатора для людей и животных

Особо чувствительны к токсинам дети, а также домашние животные, в особенности кошки, птицы и аквариумные рыбы. Эксперт рекомендует включать прибор лишь за 30−60 минут до сна на расстоянии не менее метра от кровати, а на ночь обязательно его отключать и проветривать спальню.