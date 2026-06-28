Биолог рассказал об опасности фумигатора для людей и животных

Доктор биологических наук, профессор РОСБИОТЕХа Дамир Удавлиев в разговоре с RT предупредил, что оставлять фумигатор включенным на всю ночь в спальне — это опасная привычка, которая может привести к проблемам со здоровьем.
По словам биолога, приборы испаряют синтетические пиретроиды, парализующие насекомых. В закрытом и маленьком помещении за ночь концентрация химикатов может достичь опасных для человека значений. Вдыхание этих паров способно вызвать головную боль, тошноту, раздражение слизистых и даже нарушения в работе ЦНС.
Особо чувствительны к токсинам дети, а также домашние животные, в особенности кошки, птицы и аквариумные рыбы. Эксперт рекомендует включать прибор лишь за 30−60 минут до сна на расстоянии не менее метра от кровати, а на ночь обязательно его отключать и проветривать спальню.
Life.ru рассказал, как защититься от насекомых. Специалисты рекомендуют выбирать средства с проверенными компонентами (ДЭТА, пиретрин) и наносите их строго по инструкции. Носить лучше всего светлые, свободные вещи, максимально закрывающие тело, избегая сладкого парфюма. Эксперты также призывают не чесать кожу, а промывать её мылом и прикладывать холод. При сильном отеке стоит принять антигистаминное средство.
При этом эксперты предупреждают и об опасности комаров для домашних животных, которые могут заразиться опасными паразитами через укусы насекомых, переносящих дирофиляриоз. Как передает 360.ru, для защиты питомцев ветеринары рекомендуют использовать спецсредства по инструкции, избегая человеческих препаратов, которые токсичны для животных.