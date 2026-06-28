Лучших племенных коров выбрали на конкурсе в Нижнем Новгороде

Лучших племенных коров определили на выставке «День поля — 2026» в Нижнем Новгороде. Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства.
Эксперты оценивали животных голштинской и бурой швицкой пород от 26 сельхозпредприятий региона. Лидерами в группе первой породы стали коровы ООО «ПЗ Пушкинское». По второй — АО «Семьянское».
Лучшим специалистом, который выводил животных на манеж, признан работник АО «Ильино-Заборское» Дмитрий Горбунов. Жюри оценивало качество демонстрации коровы, ее подготовку и дрессировку.
На выставке также состоялся конкурс по фигурному вождению трактора «Беларус-82». Лидером среди сельхозработников стал Константин Фадеев из ЗАО «Тепличное», среди студентов — Кирилл Молочков из НГАТУ.
Напомним, нижегородские предприятия АПК увеличили объем экспорта в три раза в 2026 году.