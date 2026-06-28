Охотники предлагают изменить статус бродячих собак и котов в Беларуси

Председатель Белорусского общества охотников и рыболовов Игорь Шуневич сообщил, что в эти дни собираются предложения по корректировке правил охоты, пишет БелТА.
Работу по корректировке правил охоты и ведения охотничьего хозяйства проводят различные министерства и ведомства. Завершить ее планируют к 2027 году. Шуневич уточнил, что «сегодня рассматривается порядка 100 различных предложений».
Игорь Шуневич рассказал, что одно из предложений касается статуса бродячих кошек и безнадзорных собак: «Безнадзорные собаки нередко объединяются в стаи и наносят ущерб как дикой природе, так и сельскому хозяйству. Поэтому БООР внесло предложения по корректировке соответствующих положений».
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