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Охотники предлагают изменить статус бродячих собак и котов в Беларуси

В Беларуси собирают предложения по корректировке правил охоты.

Источник: Комсомольская правда

Председатель Белорусского общества охотников и рыболовов Игорь Шуневич сообщил, что в эти дни собираются предложения по корректировке правил охоты, пишет БелТА.

Работу по корректировке правил охоты и ведения охотничьего хозяйства проводят различные министерства и ведомства. Завершить ее планируют к 2027 году. Шуневич уточнил, что «сегодня рассматривается порядка 100 различных предложений».

Игорь Шуневич рассказал, что одно из предложений касается статуса бродячих кошек и безнадзорных собак: «Безнадзорные собаки нередко объединяются в стаи и наносят ущерб как дикой природе, так и сельскому хозяйству. Поэтому БООР внесло предложения по корректировке соответствующих положений».

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