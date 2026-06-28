TTR: Россиянина задержали в Японии по обвинению в создании ОПГ

В марте прошлого года стало известно, что одного из участников организованной преступной группы красноярского авторитета Ярослава Малиновского — Захара Медникова — задержали в Таиланде. Он обвиняется в избиении посетителей фитнес-клуба «Гараж» в Красноярске в 2023 году. С момента совершения преступления он находился в международном розыске. О подробностях инцидента, роли Медникова в нем и о том, что известно о преступлениях банды Малиновского, — в материале «Вечерней Москвы».