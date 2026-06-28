TTR: Россиянина задержали в Японии по обвинению в создании ОПГ

В Японии задержали россиянина Николая Рогова, которого обвиняют в создании преступной группировки. Об этом в воскресенье, 28 июня, сообщила газета The Tokyo Reporter.
По данным издания, 52-летнего россиянина, проживающего в городе Кусиро на японском острове Хоккайдо, местная полиция считает организатором группы, похищавшей бронзовые таблички с названиями мостов.
По версии следствия, в 2025 году по его указанию сообщники демонтировали табличку «Фукуяма» с одного из мостов в префектуре Кумамото. Ее стоимость оценивается примерно в 30 тысяч йен. После краж подобные таблички сдавали на металлолом. В Японии они изготавливаются из ценных металлов, поэтому такие преступления происходят регулярно.
Следователи полагают, что Рогов руководил более масштабной схемой. Вместе с ним были задержаны двое местных жителей, которые признали свою вину. Сам россиянин отвергает обвинения, и говорит, что не понимает, о каких эпизодах идет речь.
Годом ранее Рогова уже задерживали по подозрению в попытке угона автомобиля с помощью эвакуатора. Тогда он объяснил полицейским, что считал возможным забрать машину бесплатно, а затем намеревался ее продать, сообщается в публикации.
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