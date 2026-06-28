В Свердловской области после смерча проводят вакцинацию против гепатита А

Вечером в понедельник на город Кушва в Свердловской области обрушился смерч. В муниципальном округе был введен режим чрезвычайной ситуации. По данным ГУМЧС по региону, 16 человек обращались за медпомощью, повреждены 99 частных жилых домов, 25 автомобилей, 15 линий электропередачи, полностью разрушены 32 частных дома.