В Свердловской области после смерча проводят вакцинацию против гепатита А

ЕКАТЕРИНБУРГ, 28 июн — РИА Новости. Вакцинацию против гепатита А проводят в пострадавшей от смерча свердловской Кушве в связи с чрезвычайной ситуацией и риском распространения инфекций, сообщил глава города Михаил Слепухин.
Вечером в понедельник на город Кушва в Свердловской области обрушился смерч. В муниципальном округе был введен режим чрезвычайной ситуации. По данным ГУМЧС по региону, 16 человек обращались за медпомощью, повреждены 99 частных жилых домов, 25 автомобилей, 15 линий электропередачи, полностью разрушены 32 частных дома.
«В связи с чрезвычайной ситуацией и риском распространения инфекций медики проводят вакцинацию против вирусного гепатита А» — написал Слепухин в соцсетях.
Он сообщил, что жители могут пройти вакцинацию в воскресенье рядом с оперативным штабом.
«Для тех, кто не может прийти самостоятельно, возможен выезд бригады на дом — оставьте заявку через колл‑центр Центральной районной больницы г. Кушвы», — добавил Слепухин.