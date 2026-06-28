Казахстанские школьники вошли в число лучших шахматистов мира

Чемпионат мира среди кадетов пройдет с 11 по 16 ноября 2026 года в Батуми. Благодаря успешному выступлению на Кубке мира несколько юных шахматистов Казахстана уже обеспечили себе место на главном детском турнире планеты. Итоги соревнований подтвердили: Казахстан продолжает укреплять статус одной из сильнейших шахматных стран мира, а новое поколение игроков способно бороться за золото на международных турнирах.