Казахстанские школьники вошли в число лучших шахматистов мира

Казахстан завоевал четыре медали на Кубке мира среди кадетов
Сборная Казахстана завоевала четыре медали на Кубке мира среди кадетов, который прошел в Грузии. Это один из лучших результатов страны на турнире такого уровня.
Золото у юного алматинца
Главным героем соревнований стал Ризат Улан из Алматы. В категории Open U10, где выступали 150 юных шахматистов, он набрал 9 очков и уверенно стал победителем Кубка мира. Для молодого спортсмена это одна из самых громких побед в карьере.
Серебро для Алиши Бисалиевой
Алиша Бисалиева, девятилетняя казахстанка, завершила турнир с 9 очками в категории Girls U10. Столько же набрала и представительница Китая Чэнь Чжихань. Однако победительницу определили дополнительные показатели, по которым золото досталось китайской шахматистке, а Бисалиева стала серебряным призером.
Бронза в старшей возрастной группе
Казахстан завоевал две бронзовые медали в категории до 12 лет. Милана Филиппова набрала 8,5 очка и заняла третье место среди девушек. Такой же результат показал Рамазан Тулеген, который стал бронзовым призером в категории Open U12.
Массовый турнир
Кубок мира стал одним из самых массовых детских шахматных турниров года. В соревнованиях приняли участие 662 спортсмена из 68 стран и территорий, а конкуренция в каждой возрастной категории была чрезвычайно высокой.
Важность медалей
С этого года FIDE изменила систему отбора юных шахматистов мира. Теперь Кубок мира является одним из главных этапов квалификации на чемпионат мира. Три лучших игрока в каждой из шести категорий U8, U10 и U12 получают путевки на мировое первенство.
Что дальше?
Чемпионат мира среди кадетов пройдет с 11 по 16 ноября 2026 года в Батуми. Благодаря успешному выступлению на Кубке мира несколько юных шахматистов Казахстана уже обеспечили себе место на главном детском турнире планеты. Итоги соревнований подтвердили: Казахстан продолжает укреплять статус одной из сильнейших шахматных стран мира, а новое поколение игроков способно бороться за золото на международных турнирах.