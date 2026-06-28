Не алые, а янтарные: как Калининград устроил свой праздник парусов для выпускников

В акватории Преголи прошёл фестиваль «Янтарные паруса», приуроченный к 80-летию Калининградской области и посвящённый выпускникам 2026 года. На воду вышли яхты с подсвеченными парусами, над рекой зажглись огни шоу, а с набережной и острова Канта за происходящим наблюдали увлечённые зрители. Как это было — в фоторепортаже «Клопс».
Узнать больше по теме
Калининград: полуэксклав России в окружении стран Евросоюза
Калининград — уникальный российский город, который имеет особое значение в политическом, экономическом и культурном контексте. Этот город, расположенный в самом сердце Европы, остается частью России — эксклавом, отделенным от основной территории страны. В материале — главное об этом населенном пункте.Читать дальше