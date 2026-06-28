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Не алые, а янтарные: как Калининград устроил свой праздник парусов для выпускников

Зрители увидели дефиле яхт, вспышки фейерверков и водно-световое шоу.

Источник: Клопс.ru

В акватории Преголи прошёл фестиваль «Янтарные паруса», приуроченный к 80-летию Калининградской области и посвящённый выпускникам 2026 года. На воду вышли яхты с подсвеченными парусами, над рекой зажглись огни шоу, а с набережной и острова Канта за происходящим наблюдали увлечённые зрители. Как это было — в фоторепортаже «Клопс».

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