Не алые, а янтарные: как Калининград устроил свой праздник парусов для выпускников

В акватории Преголи прошёл фестиваль «Янтарные паруса», приуроченный к 80-летию Калининградской области и посвящённый выпускникам 2026 года. На воду вышли яхты с подсвеченными парусами, над рекой зажглись огни шоу, а с набережной и острова Канта за происходящим наблюдали увлечённые зрители. Как это было — в фоторепортаже «Клопс».