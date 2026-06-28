В Татарстане временно ограничат движение по трассе Казань — Оренбург

Об этом сообщает пресс-служба ФКУ «Волго-Вятскуправтодор».
Ограничения вводятся на путепроводе «Танковый переезд» на 14-м километре участка автодороги Р-239 в обоих направлениях. Проезжая часть здесь будет сужена до двух полос в каждом направлении, а скоростной режим поэтапно снизят до 40 км/ч.
Причиной временных неудобств станет проведение ремонтных работ по замене деформационного шва, заказчиком которых выступает ГКУ «Главтатдортранс». Сроки действия ограничений не уточняются.
«Волго-Вятскуправтодор» просит водителей строго соблюдать требования установленных дорожных знаков и заранее планировать свои маршруты с учетом введенных ограничений.