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В Татарстане временно ограничат движение по трассе Казань — Оренбург

С завтрашнего дня, 29 июня, на трассе Р-239 Казань — Оренбург — Акбулак — граница с Республикой Казахстан временно ограничат движение автотранспорта.

Источник: ИА Татар-информ

Об этом сообщает пресс-служба ФКУ «Волго-Вятскуправтодор».

Ограничения вводятся на путепроводе «Танковый переезд» на 14-м километре участка автодороги Р-239 в обоих направлениях. Проезжая часть здесь будет сужена до двух полос в каждом направлении, а скоростной режим поэтапно снизят до 40 км/ч.

Причиной временных неудобств станет проведение ремонтных работ по замене деформационного шва, заказчиком которых выступает ГКУ «Главтатдортранс». Сроки действия ограничений не уточняются.

«Волго-Вятскуправтодор» просит водителей строго соблюдать требования установленных дорожных знаков и заранее планировать свои маршруты с учетом введенных ограничений.