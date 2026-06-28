В Татарстане временно ограничат движение по трассе Казань — Оренбург

Ограничения вводятся на путепроводе «Танковый переезд» на 14-м километре участка автодороги Р-239 в обоих направлениях. Проезжая часть здесь будет сужена до двух полос в каждом направлении, а скоростной режим поэтапно снизят до 40 км/ч.