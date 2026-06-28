В Пермском зоопарке открыли тактильный музей для слепых и слабовидящих

Экспозиция «Зоопарк на кончиках пальцев: тактильный музей для слепых и слабовидящих» начала работать в Пермском зоопарке в соответствии с целями национального проекта «Семья». Об этом сообщили в Министерстве культуры Пермского края.
На первом этапе экспозиция будет состоять из трех тактильных экспонатов из коллекции Пермского зоопарка. Это профессионально выполненные модели животных, позволяющие детально изучить их анатомические особенности, пропорции и текстуру покровов. Там будут проводить тактильные экскурсии, что позволит посетителям детально и без спешки исследовать фигуры животных под руководством экскурсовода.
Также для гостей состоятся познавательные и творческие мастер-классы в качестве закрепления изученного материала. Кроме того, в музее будут проводиться программы «обратной инклюзии». Это интерактивные экскурсии, где в качестве экскурсантов выступают люди с сохранным зрением, а в роли экскурсоводов — люди с нарушениями зрения.
Нацпроект «Семья» объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми: выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для рождения вторых, третьих и последующих малышей. По всей стране реализуются практики активного долголетия. Продолжает действие программа «Пушкинская карта», позволяющая молодежи от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, кинозалы и другие учреждения культуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.