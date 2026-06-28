В Пермском зоопарке открыли тактильный музей для слепых и слабовидящих

Также для гостей состоятся познавательные и творческие мастер-классы в качестве закрепления изученного материала. Кроме того, в музее будут проводиться программы «обратной инклюзии». Это интерактивные экскурсии, где в качестве экскурсантов выступают люди с сохранным зрением, а в роли экскурсоводов — люди с нарушениями зрения.