Баста сыграл диджей-сет после концерта в Нижнем Новгороде

Рэпер Баста сыграл диджей-сет после масштабного концерта в Нижнем Новгороде, который проходил 27 июня. Об этом рассказали в социальных сетях.
После выступления на нижегородском футбольном стадионе артист выступил в качестве диджея в парке «Терраса Нижний».
В комментариях под постом о диджей-сете Басты нашлись нижегородцы, которые были недовольны вечерним мероприятием.
«Так вот кто долбасил с того берега басами до пяти утра на все седьмое небо, аж стекла дрожали. Нашли площадку для ночного концерта напротив спального района», — написал один из местных жителей.
Напомним, рекордные 47,6 тысячи зрителей посетили концерт Басты в Нижнем Новгороде. На мероприятии были приглашенные гости.