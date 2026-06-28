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Баста сыграл диджей-сет после концерта в Нижнем Новгороде

Рэпер Баста сыграл диджей-сет после масштабного концерта в Нижнем Новгороде, который проходил 27 июня.

Источник: Живем в Нижнем

Рэпер Баста сыграл диджей-сет после масштабного концерта в Нижнем Новгороде, который проходил 27 июня. Об этом рассказали в социальных сетях.

После выступления на нижегородском футбольном стадионе артист выступил в качестве диджея в парке «Терраса Нижний».

В комментариях под постом о диджей-сете Басты нашлись нижегородцы, которые были недовольны вечерним мероприятием.

«Так вот кто долбасил с того берега басами до пяти утра на все седьмое небо, аж стекла дрожали. Нашли площадку для ночного концерта напротив спального района», — написал один из местных жителей.

Напомним, рекордные 47,6 тысячи зрителей посетили концерт Басты в Нижнем Новгороде. На мероприятии были приглашенные гости.