Жители села Башкирии сообщили о нечистотах, стекающих в водоем

В селе Буздяк в Буздякском районе прорыв канализационной системы создал критическую ситуацию для обитателей соседних домов и местной флоры и фауны. Журналист Николай Бажин сообщил представителям Народного фронта, что нечистоты беспрепятственно стекают в ручей Табанлыкуль, откуда попадают в одноименный пруд. Далее загрязнённая вода движется в реку Чермасан, которая впадает в главную водную артерию Башкирии — реку Белую.
На фоне этой картины местные власти активно реализуют амбициозный проект по благоустройству набережной «Чарующий Табанлыкуль», на который уже выделили более 11 миллионов рублей. 10 миллионов на строительство направили из федерального бюджета. Строительные работы идут по плану, однако у жителей и активистов возникает вопрос: кому захочется отдыхать на обновленной территории, если вместо чистого воздуха там приходится вдыхать запах канализации.
Общественники направили официальное обращение в региональное Министерство экологии с требованием взять ситуацию под контроль и устранить угрозу дальнейшего загрязнения территории.