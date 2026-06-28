Жители села Башкирии сообщили о нечистотах, стекающих в водоем

На фоне этой картины местные власти активно реализуют амбициозный проект по благоустройству набережной «Чарующий Табанлыкуль», на который уже выделили более 11 миллионов рублей. 10 миллионов на строительство направили из федерального бюджета. Строительные работы идут по плану, однако у жителей и активистов возникает вопрос: кому захочется отдыхать на обновленной территории, если вместо чистого воздуха там приходится вдыхать запах канализации.