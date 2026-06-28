Сергей Верещагин обсудил вопросы благоустройства с жителями Солонцов

Глава Красноярска Сергей Верещагин посетил посёлок Солонцы, чтобы обсудить с жителями ход развития важных для территории проектов. В СНТ «Ясная поляна» мэр оценил общественное пространство с полем для мини-футбола, которое создают своими силами местные активисты. Очень здорово, когда люди проявляют такую активность. Молодцы! Будем это поддерживать, — отметил Сергей Верещагин, поручив профильным службам оценить, в какой дополнительной помощи со стороны города нуждается проект. Следующим стало обсуждение создания новой парковой зоны. Вдоль улицы Свободной на участке более гектара планируется создание полноценного места для прогулок. Проект благоустройства уже готов, и теперь предстоит проработать возможность его реализации. Кроме того, Сергей Верещагин проконтролировал ход строительства детского сада на улице Курской, который дополнит появившуюся там ранее школу. Планируется, что к старту учебного года, дорожные службы приведут в порядок подъездную дорогу к образовательному кластеру. Тема особого контроля в поселке — водоснабжение. На этой неделе был запущен магистральный водовод, построенный на средства региона. Чтобы избежать порывов, трубы заполняют водой постепенно. Специалисты будут отслеживать, как доходит вода до конечных потребителей. Строительство разводящих сетей в поселке продолжается, отметил Сергей Верещагин.