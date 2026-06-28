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В Ростовской области в тройном ДТП с автобусом погиб водитель легковушки

Об этом сообщает Госавтоинспекция Ростовской области.

На Дону в тройном ДТП с автобусом погиб водитель легковушки. Об этом сообщает Госавтоинспекция Ростовской области. Авария произошла днём 27 июня на трассе Матвеев-Курган — Успенское. Как выяснили инспекторы, мужчина за рулём отечественной легковушки нарушил правила и вылетел на встречную полосу, где врезался в иномарку и рейсовый автобус. От удара машины и автобус слетели в кювет. Водитель «Лады» погиб на месте. Стражи порядка устанавливают все детали случившейся трагедии.