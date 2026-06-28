Для москвичей подготовили викторину, посвященную жирафам

Жителям столицы предстоит проверить свои знания и ответить на ряд вопросов: какой максимальной высоты достигает жираф, представитель какого подвида обитает в Московском зоопарке, сколько времени в течение ночи длится фаза глубокого сна этих млекопитающих и что служит главным инструментом самцов в борьбе за самок. Кроме того, участникам предлагают ответить, какого цвета у жирафа язык, какое растение пятнистые животные любят больше всего и кто из обитателей Московского зоопарка соседствует с жирафом Липой на одной поляне.