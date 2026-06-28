Для москвичей подготовили викторину, посвященную жирафам

Викторину, посвященную жирафам, подготовили проект онлайн-трансляций Московского зоопарка и «Активный гражданин». Развитие таких цифровых сервисов отвечает задачам национального проекта «Экономика данных и цифровая трансформация государства», сообщили в департаменте экономической политики и развития Москвы.
Жителям столицы предстоит проверить свои знания и ответить на ряд вопросов: какой максимальной высоты достигает жираф, представитель какого подвида обитает в Московском зоопарке, сколько времени в течение ночи длится фаза глубокого сна этих млекопитающих и что служит главным инструментом самцов в борьбе за самок. Кроме того, участникам предлагают ответить, какого цвета у жирафа язык, какое растение пятнистые животные любят больше всего и кто из обитателей Московского зоопарка соседствует с жирафом Липой на одной поляне.
Принять участие в викторине могут все пользователи с полной или стандартной учетной записью на mos.ru. За правильные ответы «активные граждане» получат до 40 баллов городской программы лояльности «Миллион призов». Накопленные баллы можно использовать для получения товаров и услуг организаций — партнеров программы, пополнения карты «Тройка». Также баллы можно направить на благотворительность.
Нацпроект «Экономика данных и цифровая трансформация государства» направлен на цифровизацию отраслей экономики и социальной сферы, а также достижение технологического суверенитета и лидерства. Новые цифровые сервисы делают жизнь россиян легче и удобнее, а борьбу с кибермошенничеством — эффективнее. Ведется активная подготовка ИТ-специалистов, развиваются квантовые технологии и искусственный интеллект. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.