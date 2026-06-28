В Хабаровском крае 24 школьника-олимпиадника получили премии имени Гродекова по 100 тысяч рублей

Как сообщил в своём канале министр образования и науки Хабаровского края Алексей Мокрушин, все награждённые — победители и призёры Всероссийской олимпиады школьников. В этом году финал конкурса собрал свыше восьми тысяч талантливых учеников со всей страны. Хабаровский край представляли 45 человек, и в результате в копилке региона оказалось 25 дипломов — это рекордный показатель за всю историю участия.