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В Хабаровском крае 24 школьника-олимпиадника получили премии имени Гродекова по 100 тысяч рублей

Алексей Мокрушин: «В копилке региона 25 дипломов — это рекордный показатель, мы продолжим создавать условия для побед».

Источник: Комсомольская правда

В Хабаровском крае 24 талантливых школьника получили сертификаты на премию имени Николая Гродекова. Каждый из них удостоен награды в 100 тысяч рублей за победы на Всероссийской олимпиаде. Подробности — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.

Как сообщил в своём канале министр образования и науки Хабаровского края Алексей Мокрушин, все награждённые — победители и призёры Всероссийской олимпиады школьников. В этом году финал конкурса собрал свыше восьми тысяч талантливых учеников со всей страны. Хабаровский край представляли 45 человек, и в результате в копилке региона оказалось 25 дипломов — это рекордный показатель за всю историю участия.

— Мы продолжим создавать все условия, чтобы наши школьники и дальше получали качественное образование и оказывались в числе лучших. Ребята, пусть впереди будет много новых побед и возможностей реализовать свои таланты! — написал Алексей Мокрушин.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите нам об этом: Почта: red.habkp@phkp.ru