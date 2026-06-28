Академик РАН Лео Бокерия высказал мнение о пользе красного вина для сердца

Главный внештатный специалист сердечно-сосудистой хирургии Минздрава России, академик РАН Лео Бокерия высказал свое мнение о пользе красного вина для сердца. По мнению медика, это просто миф, который запустили то ли любители выпить, то ли производители алкоголя.
Во-первых, если и пить вино, то лучше белое — организм быстрее от него избавляется. Но пригубить можно не больше пары бокалов и только по торжественному случаю.
Во-вторых, на праздничный стол лучше ставить качественное заводское вино, чем домашнее — при его изготовлении достаточно сложно соблюдать температурный режим, санитарные нормы и стерильность.
«Небольшое количество алкоголя в крови в принципе полезно, но только не водки или другого крепкого напитка», — цитирует медика РИА Новости.
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