195 тысяч рублей лишилась жительница Сарова из-за лжесотрудников банка

Жительница Сарова перевела мошенникам 195 тысяч рублей, поверив словам о необходимости срочно спасти свои сбережения. Неизвестный представился сотрудником банка и сообщил, что в аккаунт женщины на портале «Госуслуги» якобы вошли посторонние. Чтобы предотвратить кражу денег, он убедил ее перевести все накопления на так называемый «безопасный счет». Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Нижегородской области.