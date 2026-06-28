Поиск Яндекса
Ричмонд
+22°
облачность с просветами
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Беглов рассказал о количестве участников на празднике «Алые паруса»

В празднике «Алые паруса» в Петербурге приняли участие 65 тысяч человек.

Источник: © РИА Новости

С. -ПЕТЕРБУРГ, 28 июн — РИА Новости. Около 65 тысяч человек приняли участие в празднике выпускников школ «Алые паруса» в Санкт-Петербурге, сообщил губернатор города Александр Беглов.

«В эти белые ночи вместе с петербургскими выпускниками алыми парусами любовались недавние школьники из 36 российских регионов, ребята из города‑побратима Мариуполя, гости с Кубы, из Китая и других стран. Число участников мероприятия составило около 65 тысяч человек», — написал Беглов в своем Telegram-канале.

Он отметил, что «Алые паруса» — визитная карточка не только Петербурга, но и всей страны. «Благодаря прямой телевизионной и интернет‑трансляции его ежегодно смотрят десятки миллионов человек», — написал губернатор.

Минувшей ночью в Северной столице прошел праздник выпускников школ «Алые паруса». В первой части праздника состоялся концерт на Дворцовой площади. На нем выступили Елка, Татьяна Куртукова, Люся Чеботина, Алекс Лим, Юлианна Караулова, Ваня Дмитриенко, Алена Свиридова, Filatov & Karas, группа TRITIA, Юлия Пересильд и группа МАNДРАГОРА и другие артисты.

Кульминацией праздника стал проход в акватории Невы брига «Россия» под алыми парусами в сопровождении масштабного водно-пиротехнического шоу.

«Алые паруса» — праздник выпускников ленинградских школ, появление которого в конце 1960-х годов навеяла популярность одноименного фильма по повести Александра Грина. Первый праздник состоялся в июне 1968 года. Традиция прервалась в 1979 году, второе рождение праздника состоялось в июне 2005 года.

Узнать больше по теме
Александр Беглов: биография губернатора Санкт-Петербурга
Александр Беглов работал в строительной отрасли, примерил на себя роль чиновника и в конце концов перешел в большую политику. Главное из биографии губернатора Санкт-Петербурга — в материале.
Читать дальше