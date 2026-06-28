Беглов рассказал о количестве участников на празднике «Алые паруса»

«В эти белые ночи вместе с петербургскими выпускниками алыми парусами любовались недавние школьники из 36 российских регионов, ребята из города‑побратима Мариуполя, гости с Кубы, из Китая и других стран. Число участников мероприятия составило около 65 тысяч человек», — написал Беглов в своем Telegram-канале.