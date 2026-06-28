В Подмосковье школьники узнали о работе лесных пожарных

Ребята познакомились с оснащением автомобилей и увидели инструменты, которые лесопожарные службы используют в работе. Кроме того, сотрудники станции напомнили юным экологам о правилах безопасного поведения в лесу и необходимости бережного отношения к природе. Также детям рассказали, как действовать при обнаружении возгорания.