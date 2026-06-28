В Подмосковье школьники узнали о работе лесных пожарных

Участники школьного лесничества «Друг природы» побывали на лесопожарной станции в филиале «Русский лес» учреждения «Мособллес» в городском округе Серпухов Московской области. Проведение таких мероприятий отвечает задачам национального проекта «Экологическое благополучие», сообщили в министерстве информации и молодежной политики региона.
Ребятам рассказали об устройстве станции и основных задачах лесных пожарных. Школьники узнали о профессиональных качествах и навыках, необходимых для работы в этой сфере. Особое внимание было уделено специализированной технике и оборудованию, используемым для обнаружения и тушения лесных пожаров.
Ребята познакомились с оснащением автомобилей и увидели инструменты, которые лесопожарные службы используют в работе. Кроме того, сотрудники станции напомнили юным экологам о правилах безопасного поведения в лесу и необходимости бережного отношения к природе. Также детям рассказали, как действовать при обнаружении возгорания.
Нацпроект «Экологическое благополучие» заботится об окружающей среде и делает ее комфортной для жизни людей. Работа идет сразу по нескольким направлениям: создание инфраструктуры для сортировки и переработки отходов, ликвидация свалок и расчистка водоемов, сохранение лесов, снижение выбросов в атмосферу, развитие экологического туризма и сбережение биологического разнообразия. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.