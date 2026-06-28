Главной площадкой Дня молодежи в Екатеринбурге стал Парк Маяковского

Около центрального входа в парк открыли арт-объект в честь Спартакиады народов России — 2026 (пройдет в Екатеринбурге с 4 августа по 4 октября). С центральной сцены объявили имя маскота Международного фестиваля молодёжи-2026 (пройдет с 11 по 17 сентября на площадке Кампуса УрФУ). Соболенка назвали Ураликом.
В парке организовали мероприятия: концерт с хедлайнером Burito, «Молодёжные дни Минска»; выставку продукции свердловского производителя дронов; акцию «Пошли жениться»; спортивные состязания и художественные мастер-классы для детей; празднование 60-летия волейбольного клуба «Уралочка»; мастер-классы по оказанию первой помощи — от волонтеров РМК; интерактивную экспозицию техники от Госавтоинспекции