30 нижегородских участников проекта «СВОе дело» обучились на бизнес-семинарах

Слушатели программу реализуют проекты в сферах деревообработки, медицины, общественного питания, автомобильного обслуживания, сельского хозяйства, бьюти-индустрии и туризма. Программа «СВОе дело» будет проходить до сентября текущего года. После образовательного этапа участников разделят на две группы. Начинающие предприниматели будут участвовать в бизнес-играх. После этого в рамках конкурса отберут десять лучших идей, которые получат поддержку.