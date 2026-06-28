30 нижегородских участников проекта «СВОе дело» обучились на бизнес-семинарах

Еще около 30 участников проекта «СВОе дело» приняли участие в семинарах по развитию бизнес-компетенций в Урене, Чкаловске и Сергаче. Об этом рассказали в пресс-службе правительства Нижегородской области.
Проект для ветеранов СВО и их семей реализует региональный минпром и центр «Мой бизнес». Это помогает решать задачи федерального проекта «Малое и среднее предпринимательство» нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика».
Участники проекта знакомятся с правовыми основами ведения бизнеса, инструментами цифрового маркетинга, финансовым планированием и другими предпринимательскими компетенциями.
«Обучение проходит по кустовому принципу в муниципалитетах региона. На сегодняшний день состоялось шесть семинаров, участие в которых приняли более 80 человек», — отметил министр промышленности Нижегородской области Максим Черкасов.
Слушатели программу реализуют проекты в сферах деревообработки, медицины, общественного питания, автомобильного обслуживания, сельского хозяйства, бьюти-индустрии и туризма. Программа «СВОе дело» будет проходить до сентября текущего года. После образовательного этапа участников разделят на две группы. Начинающие предприниматели будут участвовать в бизнес-играх. После этого в рамках конкурса отберут десять лучших идей, которые получат поддержку.
Действующие предприниматели пройдут обучение по «упаковке» бизнеса и изучат инструменты масштабирования своего дела.
Напомним, нижегородские предприниматели получили цифровой навигатор по господдержке.