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30 нижегородских участников проекта «СВОе дело» обучились на бизнес-семинарах

Еще около 30 участников проекта «СВОе дело» приняли участие в семинарах по развитию бизнес-компетенций в Урене, Чкаловске и Сергаче.

Источник: Живем в Нижнем

Еще около 30 участников проекта «СВОе дело» приняли участие в семинарах по развитию бизнес-компетенций в Урене, Чкаловске и Сергаче. Об этом рассказали в пресс-службе правительства Нижегородской области.

Проект для ветеранов СВО и их семей реализует региональный минпром и центр «Мой бизнес». Это помогает решать задачи федерального проекта «Малое и среднее предпринимательство» нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика».

Участники проекта знакомятся с правовыми основами ведения бизнеса, инструментами цифрового маркетинга, финансовым планированием и другими предпринимательскими компетенциями.

«Обучение проходит по кустовому принципу в муниципалитетах региона. На сегодняшний день состоялось шесть семинаров, участие в которых приняли более 80 человек», — отметил министр промышленности Нижегородской области Максим Черкасов.

Слушатели программу реализуют проекты в сферах деревообработки, медицины, общественного питания, автомобильного обслуживания, сельского хозяйства, бьюти-индустрии и туризма. Программа «СВОе дело» будет проходить до сентября текущего года. После образовательного этапа участников разделят на две группы. Начинающие предприниматели будут участвовать в бизнес-играх. После этого в рамках конкурса отберут десять лучших идей, которые получат поддержку.

Действующие предприниматели пройдут обучение по «упаковке» бизнеса и изучат инструменты масштабирования своего дела.

Напомним, нижегородские предприниматели получили цифровой навигатор по господдержке.