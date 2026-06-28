Туристический поток вырос за 5 лет на 46% в Хабаровском крае

В Законодательной думе края состоялся правительственный час, на котором обсудили реализацию госпрограммы «Развитие внутреннего и выездного туризма в Хабаровском крае». На встрече представили итоги и перспективы развития туротрасли в регионе. «С 2021 года туристский поток вырос до 745 тысяч человек, прирост составил 46%. Укрепляется инфраструктурная база, наращивается финансовая поддержка бизнеса, создаются новые точки притяжения, запускаются системные социальные проекты и проводится работа по продвижению в Китае», — подчеркнула министр туризма Хабаровского края Марина Ярцева. В крае зафиксирован рост иностранного туризма — число гостей из-за рубежа увеличилось с 5,7 тыс. в 2021 году до 31,2 тыс. человек в 2025 году. Налоги, поступающие в краевой бюджет от туротрасли, выросли почти вдвое. Сегодня в регионе продолжают развивать туристическую инфраструктуру. Идет обустройство двух новых туристских троп: «Легенды сэвэнов» в Сикачи-Алян и «Легенды Хехцира» на горнолыжном комплексе «Хехцир». Среди завершенных объектов — участок набережной в Хабаровске от Уссурийского бульвара до улицы Советской. Объем финансирования составил 26,4 млн рублей.