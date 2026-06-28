Москвичей коснется шлейф европейской жары

По данным метеорологов, летний характер погоды с локальными осадками сохранится на протяжении всей недели, при этом наиболее интенсивный прогрев воздуха ожидается в первой ее половине. В понедельник, 29 июня, максимальная температура в Москве составит плюс + 25… +27 °C, по Московской области — от +22 до +27 °C, местами пройдут кратковременные дожди и грозы. Во вторник, 30 июня, прогнозируется переменная облачность, в ночные часы ожидается плюс +12… +17 °C, а днем воздух прогреется до пиковых +25… +30 °C.