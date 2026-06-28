Москвичей коснется шлейф европейской жары

В Москве и Московской области на предстоящей неделе ожидается заметный подъем температуры, в отдельные будние дни столбики термометров поднимутся до +30 °C. К следующим выходным в регионе прогнозируется умеренное похолодание, сообщила ведущий сотрудник Гидрометцентра России Марина Макарова.
По данным метеорологов, летний характер погоды с локальными осадками сохранится на протяжении всей недели, при этом наиболее интенсивный прогрев воздуха ожидается в первой ее половине. В понедельник, 29 июня, максимальная температура в Москве составит плюс + 25… +27 °C, по Московской области — от +22 до +27 °C, местами пройдут кратковременные дожди и грозы. Во вторник, 30 июня, прогнозируется переменная облачность, в ночные часы ожидается плюс +12… +17 °C, а днем воздух прогреется до пиковых +25… +30 °C.
«Теплая погода продержится в столичном регионе до окончания рабочей недели. В среду, 1 июля, существенных осадков не ожидается, температура воздуха днем составит +23… +28 °C. В четверг и пятницу, 2 и 3 июля, местами вновь пройдут кратковременные дожди. При этом в четверг дневная температура сохранится на уровне +23… +28 °C, а в пятницу опустится до +20… +25 °C», — уточнила Макарова.
Похолодание начнется ближе к следующим выходным. В субботу и воскресенье, 4 и 5 июля, температура в ночные часы составит +9… +14 °C, а днем максимальные показатели не превысят +19… +24 °C. Синоптик добавила, что в целом прогнозируемые температурные значения будут превышать климатическую норму на 2−3 градуса. Показатели атмосферного давления на протяжении недели останутся в пределах нормы без резких колебаний.
Добавим, аномальная жара держится в Европе с середины июня, и признаков ее ослабления пока нет. Согласно данным климатической организации World Weather Attribution (WWA), зафиксированные температурные значения побили рекорды за весь период метеонаблюдений на континенте.
Во Франции, Германии, Италии, Испании и в ряде районов Великобритании нынешние показатели превышают средние летние на 5−12 градусов. По оценке климатологов, еще полвека назад столь экстремальная июньская жара была бы невозможна. При этом с 2003 года из‑за изменения климата вероятность подобных погодных аномалий выросла в десятки и сотни раз.
Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец подчеркнул, что до Москвы аномальная жара не доберется.
«Она дойдет до Калининграда, где в ближайшие выходные ожидается до +35 °C. Это будет самое жаркое место в стране: температура станет выше, чем на юге (там +30, но не +35 °C). Можно ожидать, что падут и температурные рекорды», — рассказал он Москве 24.
По словам эксперта, в столичный регион жара придет лишь в виде слабого шлейфа: в начале следующей недели температура поднимется до +26… +31 °C, но продержится на таком уровне всего пару дней. Уже 3 июля ситуацию изменит холодный фронт, который принесет ветер, град, сильные грозовые ливни и снизит показатели до +19… +24 °C.
Напомним, ранее в рамках подготовки городской инфраструктуры к летнему периоду в крупных парках Москвы были запущены системы мелкодисперсного распыления воды («водяной туман»), предназначенные для бесконтактного охлаждения прохожих во время прогулок.