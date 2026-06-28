В Каменске‑Шахтинском продают муниципальный автопарк по низким ценам

На торги были выставлены два автобуса «ЛиАЗ‑525636» 2010 года выпуска — каждый по начальной цене 240,4 тыс. рублей, а также автобус «ПАЗ 320401‑01» 2007 года выпуска за 110,5 тыс. рублей. Кроме того, в числе лотов значились комбинированная машина 2006 года (225,3 тыс. рублей) и мусоровоз стоимостью 100,5 тыс. рублей.