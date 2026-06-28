В Каменске‑Шахтинском продают муниципальный автопарк по низким ценам

Торги по продаже муниципального автопарка Каменска‑Шахтинского не состоялись. Как следует из данных портала ГИС Торги, в июне 2026 года комитет по управлению имуществом города выставил на продажу несколько единиц техники, но покупателей не нашлось.
На торги были выставлены два автобуса «ЛиАЗ‑525636» 2010 года выпуска — каждый по начальной цене 240,4 тыс. рублей, а также автобус «ПАЗ 320401‑01» 2007 года выпуска за 110,5 тыс. рублей. Кроме того, в числе лотов значились комбинированная машина 2006 года (225,3 тыс. рублей) и мусоровоз стоимостью 100,5 тыс. рублей.
Рассмотрение заявок было запланировано на 19 июня, однако в документации зафиксировали отсутствие заявок либо то, что ни один из претендентов не был признан участником торгов.