Университет Уфы вместе с вузами Китая будут готовить специалистов

Уфимский государственный нефтяной технический университет (УГНТУ), Китайский нефтяной университет и Пекинский университет языка и культуры будут вместе готовить специалистов по разведке месторождений. Такие инициативы отвечают задачам национального проекта «Молодёжь и дети», сообщили в Министерстве просвещения Республики Башкортостан.
Ключевыми направлениями сотрудничества станут создание на базе УГНТУ Китайско-российской международной объединенной базы геологической полевой практики, академические обмены преподавателей и студентов, а также развитие совместных образовательных программ, научных исследований и студенческих обменов. Среди перспективных направлений — программа «Русский язык + Разведка месторождений».
«С Китайским нефтяным университетом реализуем программу двух дипломов, работают два совместных научно-исследовательских центра — зеркальные лаборатории. В этом году направили совместную заявку на грант Министерства энергетики КНР. Также заинтересованы в сотрудничестве с Пекинским университетом языка и культуры в рамках обменов преподавателями и студентами», — отметил ректор УГНТУ Олег Баулин.
Нацпроект «Молодёжь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.