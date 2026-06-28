Силовики вычислили авторов видео ракетной атаки ВСУ на Волгоград

— Сейчас, конечно, я осознаю. Я понимаю то, что данные материалы могли попасть к нашему врагу. И, честно, я хочу призвать всех, чтобы никто никогда не делал никакие видео, никакие фотографии, ни аудиосообщения, ни видеосообщения никуда не отправляли, не велись вообще ни на что. Никакие вопросы, никакие деньги — это всё может уйти с лёгкостью к нашему врагу, — призвала жителей региона волгоградка.