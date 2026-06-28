Нижегородцам рассказали, как выбрать правильный солнцезащитный крем

В жару лучше выбирать кремы с разными фильтрами — так кожа получит комплексную защиту. Но даже самый хороший крем не сработает, если его неправильно нанести. Важно распределять средство плотным слоем, а потом обновлять защиту каждые 2−3 часа — или сразу после купания.