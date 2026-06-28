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Нижегородцам рассказали, как выбрать правильный солнцезащитный крем

Специалисты Роспотребнадзора поделились простыми и важными советами.

Лето радует солнцем, но ультрафиолет может серьезно навредить коже. Специалисты Роспотребнадзора поделились простыми и важными советами — как подобрать надежный солнцезащитный крем и правильно им пользоваться.

Ультрафиолетовое излучение бывает разным. Есть мягкий длинноволновой УФ‑А, средневолновой УФ‑B и самый опасный — УФ‑С: у него доказанный канцерогенный эффект. Поэтому защита должна быть продуманной.

В жару лучше выбирать кремы с разными фильтрами — так кожа получит комплексную защиту. Но даже самый хороший крем не сработает, если его неправильно нанести. Важно распределять средство плотным слоем, а потом обновлять защиту каждые 2−3 часа — или сразу после купания.

При покупке смотрите на маркировку: на упаковке должны быть все ключевые данные — название и назначение крема, сведения о производителе, объем, срок годности, условия хранения, меры предосторожности, инструкция по применению и список ингредиентов.

Кстати, следить за качеством косметики становится проще: с 1 октября 2025 года в России действует обязательная маркировка косметики, а с 1 июля 2026 года продавать ее без применения контрольно‑кассовой техники уже не получится. При этом отечественный рынок косметики уверенно растет: доля местного производства уже превышает 80%.

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