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Все пляжи готовы к наплыву отдыхающих: ситуация на калининградском побережье 28 июня

Информацию «Клопс» передали спасатели.

Источник: Клопс.ru

В воскресенье, 28 июня, на всём калининградском побережье разрешили купаться — море прогрелось. Информацию «Клопс» передали спасатели.

Балтийск: жёлтый флаг, купаться стоит с осторожностью. Вода прогрелась до +20…+22, ветер дует с берега, море спокойное. Зеленоградск: флага нет, купаться разрешено. Вода прогрелась до +19. Пионерский: зелёный флаг, купаться разрешено. Температура воды — +21, воздух прогрелся до +27, позже станет жарче. Ветер — 2 м/с. Светлогорск: жёлтый флаг, купаться стоит с осторожностью. Температура воды — +21…+22, накануне было +24. Ветер южный. Янтарный: жёлтый флаг, купаться стоит с осторожностью. Температура воды — +20.

Информация актуальна на момент публикации.