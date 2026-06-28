Все пляжи готовы к наплыву отдыхающих: ситуация на калининградском побережье 28 июня

Балтийск: жёлтый флаг, купаться стоит с осторожностью. Вода прогрелась до +20…+22, ветер дует с берега, море спокойное. Зеленоградск: флага нет, купаться разрешено. Вода прогрелась до +19. Пионерский: зелёный флаг, купаться разрешено. Температура воды — +21, воздух прогрелся до +27, позже станет жарче. Ветер — 2 м/с. Светлогорск: жёлтый флаг, купаться стоит с осторожностью. Температура воды — +21…+22, накануне было +24. Ветер южный. Янтарный: жёлтый флаг, купаться стоит с осторожностью. Температура воды — +20.