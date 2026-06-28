В Петербурге стартовал ремонт Невского проспекта

На первом этапе — с 05:00 28 июня до 05:00 7 июля — полностью перекроют движение на участке от площади Восстания до Исполкомской улицы. При этом тротуары останутся открытыми для пешеходов, а на перекрестках установят временные настилы. Дополнительно на период ремонта введут запрет на остановку и стоянку транспорта на Миргородской и Полтавской улицах.