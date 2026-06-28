Трое погибших и четверо раненых. Главное об атаках ВСУ на Центральную Россию

За прошедшие сутки в результате украинских ударов в трех приграничных регионах Центральной России погибли три человека, еще четверо пострадали. Различные повреждения зафиксированы в трех субъектах, в том числе в далекой от границы с Украиной Ивановской области.
В деревне Петрятинка Злынковского района погибли два человека, рассказал глава Брянской области Егор Ковальчук. Дрон-камикадзе атаковал машину, припаркованную у магазина. Водитель погиб на месте, женщина была госпитализирована, но ранение оказалось слишком тяжелым.
По данным Егора Ковальчука, в регионе сбито 138 беспилотников самолетного типа.
В Белгородской области погиб один человек и пострадали трое, сообщил региональный оперштаб.
В селе Ржевка Шебекинского округа погибший и раненый. Мужчина скончался на месте при ударе беспилотника по производственному предприятию. Также к медикам обратился мирный житель, получивший акубаротравму при взрыве FPV-дрона 25 июня. Он лечится амбулаторно.
В поселке Красная Яруга скорая помощь приезжала к трехмесячной девочке, получившей минно-взрывную травму от детонации БПЛА. От госпитализации родители отказались.
В поселке Ракитное в результате атаки FPV-дрона на грузовик мужчина получил множественные осколочные ранения тела, рук и ног. Он продолжает лечение амбулаторно.
Всего ВСУ атаковали 12 муниципалитетов с помощью 165 беспилотников и 11 боеприпасов различного типа. В восьми округах повреждены частные и многоквартирные дома, автомобили, социальные и инфраструктурный объекты, предприятие, линии электропередачи и газовая труба.
В курском Рыльске при ударе дрона 66-летний мужчина получил минно-взрывную травму и осколочное слепое ранение правого бедра. По словам губернатора Александра Хинштейна, от госпитализации пострадавший отказался.
В двух районах региона повреждены автомобили, зернохранилище и ангар агрофирмы.
Всего в Курской области за сутки уничтожено 117 беспилотников различного типа, 115 раз била артиллерия, семь раз дроны сбрасывали взрывные устройства.
На окраине города Родники при падении обломков БПЛА было повреждено остекление в многоквартирном доме, сообщил оперштаб Ивановской области.
По данным Минобороны РФ, с 27 по 28 июня в России было сбито 337 БПЛА самолетного типа, в том числе в Белгородской, Брянской, Воронежской, Калужской, Курской, Липецкой, Орловской, Рязанской, Тамбовской и Тульской областях.
По информации властей регионов, в Воронежской области уничтожены 12 беспилотников, в Тульской и Рязанской — по пять, в Калужской — три. Пострадавших и повреждений нет. Липецкие, орловские и тамбовские власти информацию не давали.
Об атаке на Ярославскую область сообщил губернатор Михаил Евраев. Из-за нее в Ярославле временно перекрывался перекресток Московского проспекта с Юго-Западной окружной. О последствиях не уточнялось.