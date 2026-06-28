Вратарь с солидным опытом: Ислам Имамов теперь защищает ворота «Пари НН»

Ислам — воспитанник петербургской футбольной школы «Ижорец», родом из Санкт‑Петербурга. Последние четыре года он выступал за ФК «СКА‑Хабаровск». В сезоне‑2025/26 Имамов вышел на поле в 16 матчах и в четырех из них не пропустил ни одного мяча — настоящая радость для болельщиков и серьезный показатель мастерства.