Вратарь с солидным опытом: Ислам Имамов теперь защищает ворота «Пари НН»

Футбольный клуб «Пари Нижний Новгород» объявил о подписании контракта с 25‑летним вратарем Исламом Имамовым. Соглашение рассчитано по схеме «1+1».
Ислам — воспитанник петербургской футбольной школы «Ижорец», родом из Санкт‑Петербурга. Последние четыре года он выступал за ФК «СКА‑Хабаровск». В сезоне‑2025/26 Имамов вышел на поле в 16 матчах и в четырех из них не пропустил ни одного мяча — настоящая радость для болельщиков и серьезный показатель мастерства.
В целом за карьеру в Первой лиге Ислам провел 79 матчей, и в 26 из них сумел сохранить ворота «сухими». Такой опыт точно пригодится «Пари НН» в предстоящих играх.