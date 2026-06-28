В Нижнем Новгороде запустили акселерационную программу для ИТ-компаний

«Запуск акселератора — это результат системной работы с ИТ-компаниями региона, благодаря которой сегодня здесь встретились ведущие фонды и корпорации, а также нижегородские стартапы, желающие заявить о себе. Они представляют продукты в различных технологических направлениях — от решений на базе искусственного интеллекта до программных продуктов для промышленности и кибербезопасности. Запустив акселерационную программу, мы поможем им упаковать свою разработку так, чтобы она отвечала запросам бизнеса, инвесторов и реального сектора экономики», — отметил министр цифрового развития и связи Нижегородской области Александр Синелобов.