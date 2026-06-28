В Нижнем Новгороде запустили акселерационную программу для ИТ-компаний

Бесплатную акселерационную программу для ИТ-компаний «Горький. Акселератор» запустили в Нижнем Новгороде по национальному проекту «Экономика данных и цифровая трансформация государства». Об этом сообщили в пресс-службе правительства Нижегородской области.
Участие в программе принимают 15 нижегородских ИТ-компаний, имеющих собственный продукт и прошедших экспертный отбор. Программа предполагает смешанный формат обучения. На онлайн-вебинарах представителям ИТ-компаний расскажут, как упаковать и масштабировать свой продукт. На очных встречах будут разбирать реальные задачи — от найма команды до экспорта.
Ключевые модули обучения будут сопровождаться практическими материалами. ИТ-компании получат шаблоны по финансовой модели продукта, инструкции по найму сотрудников, чек-листы для успешной самопрезентации и другое. В ходе программы участники представят свои проекты экспертному сообществу. Работа с командами будет продолжена в формате постакселерационного сопровождения, направленного на развитие продуктов, привлечение партнеров и выход на новые рынки.
«Запуск акселератора — это результат системной работы с ИТ-компаниями региона, благодаря которой сегодня здесь встретились ведущие фонды и корпорации, а также нижегородские стартапы, желающие заявить о себе. Они представляют продукты в различных технологических направлениях — от решений на базе искусственного интеллекта до программных продуктов для промышленности и кибербезопасности. Запустив акселерационную программу, мы поможем им упаковать свою разработку так, чтобы она отвечала запросам бизнеса, инвесторов и реального сектора экономики», — отметил министр цифрового развития и связи Нижегородской области Александр Синелобов.
Нацпроект «Экономика данных и цифровая трансформация государства» направлен на цифровизацию отраслей экономики и социальной сферы, а также достижение технологического суверенитета и лидерства. Новые цифровые сервисы делают жизнь россиян легче и удобнее, а борьбу с кибермошенничеством — эффективнее. Ведется активная подготовка ИТ-специалистов, развиваются квантовые технологии и искусственный интеллект. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.