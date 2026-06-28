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Голкипер Ислам Имамов стал игроком «Пари НН»

За плечами вратаря — 79 матчей в Первой лиге и 26 «сухих» игр.

Источник: Комсомольская правда

Футбольный клуб «Пари Нижний Новгород» объявил о подписании контракта с 25-летним вратарем Исламом Имамовым. Соглашение с голкипером заключено по схеме «1+1». Об этом сообщили в пресс-службе клуба.

Ислам Имамов родился в Санкт-Петербурге и является воспитанником футбольной школы «Ижорец». Последние четыре года он защищал цвета «СКА-Хабаровска», где сумел зарекомендовать себя как надежный голкипер.

В минувшем сезоне-2025/26 вратарь принял участие в 16 матчах Первой лиги. В четырех встречах он сохранил свои ворота в неприкосновенности. Всего же за время выступлений в Первой лиге Имамов провел 79 матчей, в 26 из которых не пропустил ни одного мяча.

Переход голкипера стал очередным усилением состава нижегородской команды перед новым сезоном. В клубе уже поприветствовали новичка, пожелав ему успешной игры и как можно большего количества побед в составе «Пари НН».