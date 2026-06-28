Голкипер Ислам Имамов стал игроком «Пари НН»

В минувшем сезоне-2025/26 вратарь принял участие в 16 матчах Первой лиги. В четырех встречах он сохранил свои ворота в неприкосновенности. Всего же за время выступлений в Первой лиге Имамов провел 79 матчей, в 26 из которых не пропустил ни одного мяча.